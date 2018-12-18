Арбитраж в Саратове снял с «Т Плюс» 269 тыс. рублей необоснованного обогащения

18 Дек. 10:07 2018-12-18T10:07:02+03:00

Изменить размер текста: A A

ЖСК «Комплекс» в Саратове отсудила и ПАО «Т Плюс» 269 372,19 рублей неосновательного обогащения за период с ноября 2017 года по апрель 2018 года.

Многоквартирный жилой дом, которым управляет ЖСК «Комплекс», оборудован общедомовым счетчиком потребленной тепловой энергии.

- Согласно актам по потреблению тепловой энергии и ведомостям учета параметров теплопотребления за период с ноября 2017 года по апрель 2018 года «Т Плюс» необоснованно предъявило к оплате 269372,19 рублей. Суд, проверив представленный расчет, взыскал с ПАО «Т Плюс» в пользу ЖСК «Комплекс» неосновательное обогащение в этом объеме, — сообщили в пресс-службе Арбитражного суда Саратовской области.