Валерий Радаев: Область дополнительно получит более 3 млрд рублей

18 Дек. 10:01 2018-12-18T10:01:06+03:00

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Губернатор Саратовской области Валерий Радаев провел совещание, на котором отметил поддержку со стороны Председателя Государственной думы Вячеслава Володина.

Как сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе главы региона, по его словам благодаря активному взаимодействия с федеральным центром, область получит в этом году дополнительные средства в общем размере более 3 млрд рублей.

В частности, речь идет о межбюджетных трансфертах на финансовое обеспечение дорожной деятельности: 410 млн рублей на строительство Северного автодорожного подхода и 500 млн рублей на исполнение (достижение целевых показателей) региональных программ.

На выплаты компенсаций сельхозтоваропроизводителям поступило более 500 млн рублей, из них 220 млн 916 тыс. рублей — на возмещение ущерба от засухи, 332 млн рублей — на софинансирование расходов, связанных с процентными ставками по инвестиционным кредитным займам.

Более 1 млрд рублей — федеральная дотация на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов субъектов РФ.

- Эти средства пойдут на погашение госдолга, — сказал Валерий Радаев.

Напомним, в конце ноября, впервые за шесть лет Саратовская область в значительном объеме снизила сумму основного долга, погасив кредит на 1,25 млрд рублей из собственных доходов.

Саратовская область получила грант в размере 282,1 млн рублей за достижение высоких темпов наращивания экономического (налогового) потенциала.

- Вместе с депутатами областной думы определим, на решение каких проблем будет направлена сумма гранта, — отметил губернатор.

- Такое поступление средств в регион — это итог выстроенной серьезной работы с федеральным центром. Ее нужно продолжать также активно и в более тесном взаимодействии с депутатами Госдумы. Интересы региона необходимо отстаивать максимально эффективно, каждый привлеченный рубль — это возможность решения важных для жителей области вопросов, — заявил Валерий Радаев.