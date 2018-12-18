В Саратове при столкновении трех автомобилей погиб несовершеннолетний. Подробности [видео]
Обстоятельства происшествия выясняют на месте сотрудники Саратовской автоинспекции
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Стали известны первые подробности тройного ДТП на Усть-Курдюмской трассе с погибшим школьником.
- Сегодня 08:50 водитель ВАЗ-2107, двигаясь по улице Усть-Курдюмская в сторону выезда из города, выехал на полосу встречного движения и врезался в автомобиль Hyundai. Сзади в Hyundai врезался автомобиль Mazda. В результате столкновения пассажир ВАЗ-2107, 15-летний мальчик, скончался на месте.
Остальные участники ДТП от госпитализации отказались. На месте работают сотрудники Саратовской городской автоинспекции.
Видео соцсетей.
На Усть-Курдюмской в столкновении трех авто погиб ребенок.