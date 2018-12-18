Частную баню в селе Натальино тушили больше часа

18 Дек. 09:50 2018-12-18T09:50:47+03:00

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Утром 18 декабря, в 03:47, поступило сообщение о пожаре в частной бане села Натальино Балаковского района.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МЧС, это произошло на улице Карла Маркса.

Площадь возгорания составила17 кв. метров. На тушение выезжали восемь сотрудников МЧС на двух единицах техники.

Справиться с огнем им удалось в 04:52.

Пострадавших на пожаре нет. По предварительной версии, причиной возгорания являлась неправильная работа печи.