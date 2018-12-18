Частную баню в селе Натальино тушили больше часа
Пожар произошел из-за печи
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Утром 18 декабря, в 03:47, поступило сообщение о пожаре в частной бане села Натальино Балаковского района.
Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МЧС, это произошло на улице Карла Маркса.
Площадь возгорания составила17 кв. метров. На тушение выезжали восемь сотрудников МЧС на двух единицах техники.
Справиться с огнем им удалось в 04:52.
Пострадавших на пожаре нет. По предварительной версии, причиной возгорания являлась неправильная работа печи.