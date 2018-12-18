Хвалынское предприятие задолжало работникам 190 тыс. рублей
24 дорожника не получали зарплату
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В Хвалынске Саратовской области прокуратура обнаружила нарушения трудового законодательства в ООО «Хвалынский дорожный участок».
Как сообщили «КП-Саратов» в ведомстве, долги по зарплате за октябрь 2018 года сложились в сумме 190 тыс. рублей перед 24 работниками.
В связи с этим прокуратура направила заявление мировому судье. В итоге задолженность по зарплате была погашена полностью.