2018-12-18T09:44:12+03:00
Общество

За сутки на «горячие линии» поступило более тысячи звонков с жалобами

В том числе с нареканиями на уборку снега и наледи
Тимур Гадеев
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В Саратове продолжают круглосуточно работать телефоны дежурных единой диспетчерской службы.

-За сутки 17-18 декабря поступило 1329 сообщений, из них 194 жалобы касались неудовлетворительной уборки дорог и дворов. Один звонок информировал о несчастном случае. 16 человек сообщили о проблемах в движении общественного транспорта. Об авариях на водопроводе рассказали трое, двое пожаловались на теплоснабжение.

Также зафиксировано 284 вызова экстренных служб. Напоминаем, что по вопросам, связанным с уборкой снега и наледи, можно обращаться на телефоны «горячих линий»:

- Единая дежурно-диспетчерская служба города 659-659;

- Волжский район 659-695;

- Заводской район 659-871;

- Кировский район 659-872;

- Ленинский район 659-873;

- Октябрьский район 659-874;

- Фрунзенский район 659-876.

За прошедшие сутки дежурные Заводского района зафиксировали 39 сообщений о неудовлетворительной уборке снега с улиц города, Волжского – 38. Сотрудники Октябрьского района приняли 22 обращения, Фрунзенского – 12. В Ленинском районе зарегистрировали 23 сообщения по данному вопросу, в Кировском – 21.

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