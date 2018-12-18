За сутки на «горячие линии» поступило более тысячи звонков с жалобами
В Саратове продолжают круглосуточно работать телефоны дежурных единой диспетчерской службы.
-За сутки 17-18 декабря поступило 1329 сообщений, из них 194 жалобы касались неудовлетворительной уборки дорог и дворов. Один звонок информировал о несчастном случае. 16 человек сообщили о проблемах в движении общественного транспорта. Об авариях на водопроводе рассказали трое, двое пожаловались на теплоснабжение.
Также зафиксировано 284 вызова экстренных служб. Напоминаем, что по вопросам, связанным с уборкой снега и наледи, можно обращаться на телефоны «горячих линий»:
- Единая дежурно-диспетчерская служба города 659-659;
- Волжский район 659-695;
- Заводской район 659-871;
- Кировский район 659-872;
- Ленинский район 659-873;
- Октябрьский район 659-874;
- Фрунзенский район 659-876.
За прошедшие сутки дежурные Заводского района зафиксировали 39 сообщений о неудовлетворительной уборке снега с улиц города, Волжского – 38. Сотрудники Октябрьского района приняли 22 обращения, Фрунзенского – 12. В Ленинском районе зарегистрировали 23 сообщения по данному вопросу, в Кировском – 21.