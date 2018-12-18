2018-12-18T09:10:33+03:00
Общество

Ветераны Балаковской АЭС поделились опытом с юными шахматистами

Состоялся традиционный шахматный фестиваль, приуроченный ко Дню Энергетика
Екатерина Семенова
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Состоялся традиционный шахматный фестиваль, приуроченный ко Дню ЭнергетикаСостоялся традиционный шахматный фестиваль, приуроченный ко Дню Энергетика
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Традиционный шахматный фестиваль Балаковский филиал межрегиональной общественной организации ветеранов концерна «Росэнергоатом» (МООВК) приурочил ко Дню Энергетика.

Этого события всегда с нетерпением ждут и ветераны, и их юные соперники. Шахматный фестиваль объединяет сразу два поколения балаковцев – заслуженных атомщиков и молодежь, – которые с удовольствием встречаются на этих дружеских турнирах.

На этот раз в соревнованиях приняли участие ветераны атомной станции и юные шахматисты лицея №1, гимназии №2, школ №22 и 28. Перед началом турнира ветераны-атомщики по традиции познакомили школьников с историей Балаковской АЭС и секретами «атомных» профессий.

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Все участники турнира были награждены памятными подарками от профсоюзного комитета Балаковской АЭС и Балаковского филиала МООВК. Завершился фестиваль совместным чаепитием и фотосессией на память.

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