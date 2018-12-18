2018-12-18T09:03:27+03:00
Происшествия

Мужчина в Саратове забил табуреткой собутыльника, который не хотел идти спать

Позднее застолье закончилось избиением и трупом
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Следственным отделом по Заводскому району города Саратова следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Саратовской области по факту обнаружения тела 43-летнего мужчины с признаками насильственной смерти возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего).

В Заводском районе Саратова Следственный комитет возбудил уголовное дело за избиение до смерти.

Трагедия произошла в ночь с 11 на 12 декабря в квартире одного из домов на улице 2-я Пионерская.

Двое мужчин, которые выпивали в гостях у своего знакомого, поссорились. Конфликт возник из-за того, что один предлагал продолжать застолье ночью, а второй хотел последовать примеру хозяина, который уже лег спать. В результате 35-летний схватил подвернувшуюся под руку табуретку и бил ею 43-летнего знакомого по голове до тех пор, пока тот не перестал двигаться. После этого сам экзекутор лег спать. Проснувшись утром 12 декабря, хозяин квартиры обнаружил в квартире труп одного из гостей и спящего убийцу. После этого вызвали полицию.

Причиной смерти 45-летнего мужчины, согласно судебно-медицинскому исследованию, стала тупая травма головы.

Гость задержан, ему предъявлено обвинение, он содержится под стражей. Свою вину он уже признал полностью.

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