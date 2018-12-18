В Саратове очищают дороги и тротуары

18 Дек. 08:59 2018-12-18T08:59:35+03:00

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Сегодня, 18 декабря в Саратове продолжатся работы по очистке от снега не только дорожного полотна, но и тротуаров и общественных территорий. Включая подходы к остановочным павильонам и социальным объектам.

- В дневное время на улицы Саратова выйдут 165 рабочих и 146 единиц спецтехники МБУ «Дорстрой» и МБУ «Служба благоустройства города», – рассказали «КП-Саратов» в мэрии Саратова

За прошедшие сутки с территории города было вывезено более 5,1 тыс. кубометров снега и наледи, израсходовано 87 тонн песко-соляной смеси и 22 тонны реагентов.