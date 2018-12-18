Волонтеры Саратовского НПЗ помогают жителям региона

18 Дек. 08:50 2018-12-18T08:51:26+03:00

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Компания «Роснефть» на постоянной основе реализует благотворительные программы в регионах присутствия через свои дочерние общества, в том числе ПАО «Саратовский НПЗ». Программы направлены на дальнейшее устойчивое развитие регионов и повышение качества жизни населения.

Не остаются безучастными к жизни региона и сотрудники Саратовского НПЗ (входит в ПАО «НК «Роснефть»). В Год добровольчества и волонтерства на стадионе «Заря» в поселке Крекинг благодаря заводу и профсоюзной организации открыт каток, пользоваться которым могут все желающие.

Весной и осенью заводчане провели субботники по уборке прилегающей к предприятию территории, а также акции «Чистый берег» по уборке береговой линии возле причала Увекской нефтебазы, которая является излюбленным местом отдыха жителей Заводского района. Также работники предприятия приняли участие в обустройстве и озеленении территории возле храма, возведенного в честь Иконы Божьей Матери «Нечаянная Радость».

Советом старших операторов предприятия организован сбор теплых вещей, игрушек и канцтоваров для детей, проходящих реабилитацию в областном противотуберкулезном санатории.

Совет молодых специалистов завода в течение года оказывал помощь маленьким пациентам Саратовской городской детской больницы №7. На собранные средства приобретались пеленки, средства гигиены и другие необходимые детям вещи. Работники Саратовского НПЗ также собирали средства на лечение тяжелобольных детей из Саратова и области.

Специалисты отделов охраны труда и охраны окружающей среды Саратовского НПЗ при содействии профсоюзной организации предприятия провели акцию «Жизнь без опасности» и «Урок природолюбия» для воспитанников подшефного областного социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних «Возвращение». Главной целью первой акции было помочь детям лучше усвоить правила безопасного поведения дома и на улице, отработать умение оказывать первую медицинскую помощь и развить чувство осмотрительности и осторожности. Вторая акция была направлена на воспитание бережного отношения к природе и развитие экологического сознания.

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Заводчане ежегодно принимают участие в Днях донора, проводимых на предприятии специалистами Саратовской областной станции переливания крови.

Елена Хахулина, лаборант химического анализа, в этом году сдавала кровь первый раз:

- Испытываю приятное чувство, что сделала благое дело, внесла свой вклад в чье-то выздоровление. Хорошо, что на заводе есть возможность принимать участие в подобных волонтерских акциях, ведь благие дела – это главное в жизни, — уверена она.