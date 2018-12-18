За неделю ОРВИ заболели 13 тыс. жителей Саратовской области
От гриппа привито 1,1 млн человек
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В Саратовской области за неделю с 10 по 16 декабря было зарегистрировано 13 тыс. случаев заболевания ОРВИ.
Как сообщили «КП-Саратов» в Роспотребнадзоре, в основном циркулируют вирусы негриппозной инфекции.
От гриппа привито 1 124 673 человека. Из них 130 тыс. — за счет работодателя.
Специалисты напоминают, что несмотря на предновогоднюю суету, не следует забывать о профилактике простудных заболеваний. Необходимо принимать витамин С, переедать, одеваться в соответствии с погодными условиями.