За неделю ОРВИ заболели 13 тыс. жителей Саратовской области

18 Дек. 08:49 2018-12-18T08:49:33+03:00

От гриппа привито 1,1 млн человек

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В Саратовской области за неделю с 10 по 16 декабря было зарегистрировано 13 тыс. случаев заболевания ОРВИ.

Как сообщили «КП-Саратов» в Роспотребнадзоре, в основном циркулируют вирусы негриппозной инфекции.

От гриппа привито 1 124 673 человека. Из них 130 тыс. — за счет работодателя.

Специалисты напоминают, что несмотря на предновогоднюю суету, не следует забывать о профилактике простудных заболеваний. Необходимо принимать витамин С, переедать, одеваться в соответствии с погодными условиями.