В Саратове при столкновении трех автомобилей погиб несовершеннолетний
Обстоятельства происшествия сейчас выясняют на месте
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В Саратове произошло крупное ДТП с погибшим школьником.
- Сегодня по предварительным данным, около 09:20, на ул. Усть-Курдюмская, произошло столкновение трех автомобилей Mazda, Hyundai и ВАЗ, – рассказали «КП-Саратов» в региональном ГИБДД.
В результате столкновения в автомобиле ВАЗ погиб 15-летний школьник. Обстоятельства происшествия сейчас выясняют на месте.