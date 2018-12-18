В Саратове при столкновении трех автомобилей погиб несовершеннолетний

18 Дек. 08:49 2018-12-18T08:53:28+03:00

Обстоятельства происшествия сейчас выясняют на месте

Изменить размер текста: A A

В Саратове произошло крупное ДТП с погибшим школьником.

- Сегодня по предварительным данным, около 09:20, на ул. Усть-Курдюмская, произошло столкновение трех автомобилей Mazda, Hyundai и ВАЗ, – рассказали «КП-Саратов» в региональном ГИБДД.

В результате столкновения в автомобиле ВАЗ погиб 15-летний школьник. Обстоятельства происшествия сейчас выясняют на месте.