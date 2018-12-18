2018-12-18T08:24:35+03:00
Общество

В Саратовской области назойливых коллекторов оштрафовали на 100 тыс. рублей

Они сделали четыре звонка должнице
Екатерина Семенова
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Судебные приставы по Саратовской области обратились в Арбитражный суд с иском о привлечении ООО «Финколлект» к административной ответственности.

Как сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе суда, заявление поступило после обращения жительницы Вольска. По ее словам, ей на мобильный телефон звонят сотрудники компании «Быстроденьги ФК» и требуют возврата долгов.

При этом, по словам гражданки, они просят вернуть просроченную задолженность.

Проверка показала, что коллекторы звонят чаще, чем разрешено по законодательству. Суд установил, что за неделю с 6 по 12 августа 2018 года состоялось четыре звонка продолжительностью от 4 до почти 7 минут. Кроме того, в один день сотрудник звонил дважды.

В связи с этим суд признал, что ООО «Финколлект» нарушило законодательство и оштрафовал его на 100 тыс. рублей.

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