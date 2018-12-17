Валерий Радаев уволил замминистра соцразвития за поборы к Новому году

17 Дек. 20:45 2018-12-17T22:48:31+03:00

Глава региона напомнил, что все равны перед законом

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17 декабря распоряжением Валерия Радаева с должности заместителями министра социального развития Саратовской области уволен Денис Мильто.

Губернатор Саратовской области Валерий Радаев потребовал исключить любые коррупционные составляющие в работе региональных органов исполнительной власти. Об этом губернатор заявил на совещании с членами Правительства области.

- Перед законом все равны — депутаты любого уровня, исполнительная власть, органы местного самоуправления. В своей работе мы не имеем права допускать любые коррупционные составляющие, — отметил губернатор.

По словам главы региона, факты выявленных коррупционных преступлений со стороны госслужащих не только отражаются на репутации власти, но и на доверии к ней со стороны граждан.

- Мы приводим в порядок дороги, возводим современные школы, детские сады, спорткомплексы, ремонтируем ДК. Пополняем налоговую базу. На фоне жесткой финансовой дисциплины вопиющими выглядят факты нарушений закона со стороны госслужащих. Из муниципальных районов я располагаю информацией о том, что один из заместителей министров социального блока занимается поборами на расходы к новогодним праздникам. Расцениваю это как недопустимую ситуацию! Не могу доверять такому государственному служащему. Сегодня принимаю решение об его увольнении, — заявил Валерий Радаев.

На совещании были рассмотрены вопросы антикоррупционной политики в сфере закупок товаров, предоставления услуг. Также обсуждались состояние внутреннего финансового аудита в госорганах и меры по его совершенствованию.