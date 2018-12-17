Мэр Саратова попросил глав районных администрации лично контролировать уборку снега

17 Дек. 17:19 2018-12-17T17:19:21+03:00

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Глава Саратова Михаил Исаев покритиковал управляющие компании, обслуживающие более 6 тыс. многоквартирных домов.

- Я сам лично вижу, как очищаются улицы города. Хотелось бы, чтоб главы районных администрации также контролировали этот процесс,— сказал Михаил Исаев.

Глава города напомнил руководителям управляющих компаний, ТСЖ, ЖСК и собственникам торговых помещений о том, что уборка снега и сосулек — это и их зона ответственности.

Вопросом очистки улиц будет заниматься профильный заместитель Максим Сиденко, председатель комитета по ЖКХ Александр Мышев.

Мэр Саратова подчеркнул, что очищать крыши более 6 тыс. домов нужно на опережение, «не дожидаясь летального исхода.»