Полиция изъяла у предпринимателей в Ершове 20 тыс. литров немаркированного алкоголя
По подозрению в продаже фальсификата задержаны четверо человек
пресс-служба областного ГУВД
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В Саратовской области полицейские вместе со следователями СКР по Ершовскому району изъяли более 20 тыс. литров немаркированного алкоголя.
- По подозрению в незаконном предпринимательстве задержано четверо жителей Дергачевского и Ершовского районов. Установлено, что они организовывали поставки и сбыт продукции, — сообщили «КП-Саратов» в областном ГУВД.
пресс-служба областного ГУВД
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В отношении трех из них заведено уголовное дело. Расследование продолжается.