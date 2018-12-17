2018-12-17T17:02:44+03:00
Происшествия

Полиция изъяла у предпринимателей в Ершове 20 тыс. литров немаркированного алкоголя

По подозрению в продаже фальсификата задержаны четверо человек
Дарья Вострикова
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пресс-служба областного ГУВДпресс-служба областного ГУВД
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В Саратовской области полицейские вместе со следователями СКР по Ершовскому району изъяли более 20 тыс. литров немаркированного алкоголя.

- По подозрению в незаконном предпринимательстве задержано четверо жителей Дергачевского и Ершовского районов. Установлено, что они организовывали поставки и сбыт продукции, — сообщили «КП-Саратов» в областном ГУВД.

пресс-служба областного ГУВД

пресс-служба областного ГУВД

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В отношении трех из них заведено уголовное дело. Расследование продолжается.

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