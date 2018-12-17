В Саратове без вести пропал пенсионер

17 Дек. 16:55 2018-12-17T16:55:51+03:00

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Сотрудниками саратовского отдела полиции №2 разыскивается 67-летний пенсионер Александр Романович Спирин, который в феврале 2018 года ушел из дома и до настоящего времени его местонахождение неизвестно.

- На вид мужчине 70-75 лет, рост 167 сантиметров, среднего телосложения, глаза серые, волосы седые, имеет лобную и теменную залысины. Особые приметы: хромает, инвалид 3 группы по слуху, – уточнили «КП-Саратов» региональные полицейские.

Всех, кто что-либо знает о местоположении пропавшего, полицейские просят позвонить по телефонам 92-87-16, 92-87-06, 02 (с мобильного 102).