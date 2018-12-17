Под Новоузенском спасатели вытащили из снега 4 автомобиля
В которых находились 13 человек
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Сегодня в 10 километрах от Солянка спасатели вытащили 4 застрявших в снегу автомобиля. Буксировку проводили на полноприводном УАЗе «буханка».
- Всего в четырех автомобилях находилось 13 человек из них трое детей от 8 до 12 лет, – рассказали «КП-Саратов» областные спасатели.
Прибывшие на место происшествия областные спасатели из Новоузенска отбуксировали транспортные средства и сопроводили их до Новоузенска. Никто из людей не пострадал.