Дети в новом детсаду Саратова будут копаться в интерактивной песочнице
В жилом комплексе «Ласточкино» Ленинского района Саратова в конце зимы-начале весны откроется детский сад номер 211.
Завершение работ 17 декабря оценили губернатор Саратовской области Валерий Радаев, глава города Михаил Исаев, директор подрядной организации «Саратовоблжилстрой» Леонид Писной.
Гостям рассказали, что в кабинете психолога детей ждет интерактивная песочница.
- Она включает 16 режимов — ландшафтный, времена года и другие. Кроме того, у нас есть живые обои и 95 программ у них. Дети могут собирать пазлы или букашек на полу, - рассказала заведущая садом Наталья Гусева.
Делегация осмотрела кухню и спортивный зал. Здесь ребят уже ожидают степы и скалодром, различные тренажеры.
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