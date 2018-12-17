2018-12-18T07:32:05+03:00
Общество

Дети в новом детсаду Саратова будут копаться в интерактивной песочнице

Такое новшество появилось в детском саду № 211
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В жилом комплексе «Ласточкино» Ленинского района Саратова в конце зимы-начале весны откроется детский сад номер 211.

Завершение работ 17 декабря оценили губернатор Саратовской области Валерий Радаев, глава города Михаил Исаев, директор подрядной организации «Саратовоблжилстрой» Леонид Писной.

Гостям рассказали, что в кабинете психолога детей ждет интерактивная песочница.

- Она включает 16 режимов — ландшафтный, времена года и другие. Кроме того, у нас есть живые обои и 95 программ у них. Дети могут собирать пазлы или букашек на полу, - рассказала заведущая садом Наталья Гусева.

Делегация осмотрела кухню и спортивный зал. Здесь ребят уже ожидают степы и скалодром, различные тренажеры.

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