2018-12-17T16:23:19+03:00
Звезды

Готовится ремонт Малой сцены нового ТЮЗа

Также ремонт ожидает здание театра кукол «Теремок»
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Татьяна ГаранинаТатьяна ГаранинаФото: Александр Уриевский
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По словам министра культура Саратовской области Татьяны Гараниной, за 2019 год будут подготовлены проекты реконструкции на ремонт 2 зданий театров. Об этом чиновница сообщила на пресс-конференции в «КП-Саратов» 17 декабря.

В кукольном «Теремке» работы начнутся в 2020 году. В 2021 должна стартовать реконструкция Малой сцены нового ТЮЗа на улице Киселева.

- Мы по привычке называем его новым театром, но если вспомнить, то Малая сцена ТЮЗа начала работу в 2001 году. Уже 17 лет прошло. Она нуждается в ремонте уже с 2011 года. - заметила Гаранина.

Она также отметила, что на следующий год должен быть готов проект реконструкции здания театра оперы и балета. Для этого нужно дождаться соответствующей экспертизы.

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