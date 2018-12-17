Дергачевскую пекарню оштрафовали за выпечку хлеба во время покраски стен
Прокуратура Дергачевского района нашла серьезные нарушения в работе местной пекарни. Завершилась прокурорская проверка исполнения законодательства о зерне, и качестве продуктов его переработки.
- В ходе проведенной проверки в пекарне ООО «Дергачевский элеватор» и у индивидуального предпринимателя выявлены нарушения Технического регламента «О безопасности пищевой продукции». Также, в производственных помещениях пекарни организован ремонт - покраска стен одновременно с изготовлением хлеба и хлебобулочных изделий и другие нарушения, – рассказали «КП-Саратов» в региональной прокуратуре.
Арбитражным судом заявление удовлетворено, индивидуальный предприниматель привлечен к административной ответственности в виде штрафа в размере 20 тыс. рублей.