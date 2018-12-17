Дергачевскую пекарню оштрафовали за выпечку хлеба во время покраски стен

17 Дек. 16:13 2018-12-17T16:13:56+03:00

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Прокуратура Дергачевского района нашла серьезные нарушения в работе местной пекарни. Завершилась прокурорская проверка исполнения законодательства о зерне, и качестве продуктов его переработки.

- В ходе проведенной проверки в пекарне ООО «Дергачевский элеватор» и у индивидуального предпринимателя выявлены нарушения Технического регламента «О безопасности пищевой продукции». Также, в производственных помещениях пекарни организован ремонт - покраска стен одновременно с изготовлением хлеба и хлебобулочных изделий и другие нарушения, – рассказали «КП-Саратов» в региональной прокуратуре.

Арбитражным судом заявление удовлетворено, индивидуальный предприниматель привлечен к административной ответственности в виде штрафа в размере 20 тыс. рублей.