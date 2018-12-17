Саратовского водителя приговорили за драку к году колонии

17 Дек. 15:41 2018-12-17T15:41:49+03:00

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Волжский районный суд приговорил 24-летнего водителя к реальному сроку за драку на автозаправке.

- Установлено, что вечером 25 июня 2018 года подсудимый, выезжая на автомобиле с территории автозаправочной станции, расположенной на улице Октябрьская, создал предаварийную ситуацию с автомобилем под управлением потерпевшего, который звуковым сигналом предупредил водителя об опасности совершенного им маневра. В ответ на это подсудимый, перегородил своим автомобилем движение и стал избивать потерпевшего. При этом, в ходе избиения он угрожал мужчине убийством, - рассказали «КП-Саратов» в региональном следственном комитете.

В зале суда подсудимый свою вину подозреваемый отрицал. В итоге суд признал его виновным и приговорил к 1 году колонии строгого режима.