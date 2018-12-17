Из Казахстана в Саратовскую область не пропустили голубей

17 Дек. 15:37 2018-12-17T15:37:50+03:00

Декоративных птиц не впустили в Россию

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На пункте пропуска «Озинки» в Саратовской области остановили машину, в которой везли декоративных голубей.

Специалисты управления Россельхознадзора определили, что 10 птиц из Республики Казахстан в Россию везут с нарушением ветеринарного законодательства РФ и Таможенного союза. На пернатых не было ветеринарных сопроводительных документов.

Владельца голубей привлекли к административной ответственности, а машина вместе с птицами возвращена обратнов Казахстан.