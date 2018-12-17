Жители Энгельса будут семьями ходить в детсад

СЕГОДНЯ 15:21 2018-12-17T15:22:48+03:00

Мамы — воспитателями, а дети просто так

Изменить размер текста: A A

В новом районе Энгельса заканчивается строительство детсада № 21. Его ввод позволит избежать очередности детей от 1,5 до 7 лет в микрорайоне поселка Мелиораторов.

- Новый садик, новый микрорайон, новые рабочие места. Вы представляете, сколько мы решаем тем! Важно, чтобы стройка была не только быстрой, но и качественной. Ответственность должна быть персональной, а не так, чтобы что-то случилось, а все руками развели, - сказал Валерий Радаев в ходе осмотра строительных работ.

- Рядом есть техникум, где выпускают воспитателей. И мы предложили им себя в качестве базы для дошкольного образования. Мы готовы взять их на работу после производственной практики. Многие уже осмотрели это место, просятся на работу, - рассказала заведующая садом Татьяна Приходская.

Благодарность губернатору высказали мамы малышей, которые будут здесь заниматься.

Некоторые планируют ходить сюда всей семьей: родители на работу, а ребенок на занятия и игры.

Фото: Дарья Вострикова