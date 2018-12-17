2018-12-17T15:00:33+03:00
Общество

Панков о мельнице Меркульева: Уверен, что прокуратура проведет объективную проверку

На проблему жителей Вольска откликнулся спикер Госдумы
Екатерина Семенова
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После обращения депутата Государственной Думы Николая Панкова прокуратура области организовала проверку соблюдения требований законодательства при использовании мельницы купца Меркульева в Вольске. Проверка взята под личный контроль прокурора области Сергея Филипенко, говорится в ответе, поступившем от надзорного органа.

Напомним, в ноябре Николай Панков по поручению председателя Госдумы Вячеслава Володина встретился с жителями Вольска, сообщавшими о том, что нынешний собственник — ОАО «Промсвязьбанк» — не выполняет свои обязанности по поддержанию объекта в надлежащем состоянии. Здание мельницы ветшает и может представлять опасность для людей. По итогам встречи депутат обратился в прокуратуру, чтобы были приняты меры, согласно действующему законодательству.

- Спикер Госдумы откликнулся на проблему жителей Вольска, которых беспокоит судьба уникального архитектурного наследия — мельницы , — отметил Николай Панков.

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