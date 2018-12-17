2018-12-17T14:54:21+03:00
Общество

Энгельс признан самым комфортным из городов Саратовской области

Больше всех свой город любят жители Анапы, Геленждика и Грозного
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По итогам 2018 года специалисты портала недвижимости Domofond.ru провели опрос 64870 жителей России и выяснили, довольны ли россияне жизнью в своих городах. На основании собранных данных составлен рейтинг 150 городов по качеству жизни в 2018 году.

В результате Энгельс занял 106 место в рейтинге (средний балл 6,8), Саратов на 129 месте (средний балл 6,4), Балаково136 (6,3 балла)

Респонденты по 10-балльной системе оценивали несколько критериев жизни в городе: безопасность, чистоту, экологию, тишину, общественный транспорт, дороги/парковки, магазины и рынки, спорт и отдых, инфраструктуру для детей, соседи, работа коммунальных служб, соотношение доходов и стоимости жизни.

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