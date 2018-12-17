Сумма штрафов за браконьерство в Саратовской области выросла почти в три раза
Нарушители заплатят 1,4 млн рублей
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В Саратовской области комитет по охотничьему хозяйству подвел итоги года.
Как сообщили «КП-Саратов» в ведомстве Игоря Потапова, с начала года число выявленных нарушений выросло на 20% — это каждая десятая проверка.
Также охотничьи инспекторы совместно с полицией, Росгвардией, ОМОН и СОБР выявили 26 случаев браконьерства. Было возбуждено 13 уголовных дел. Общая сумма штрафа выросла с 528 тыс. рублей до 1,4 млн рублей.