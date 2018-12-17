В Энгельсском районе появятся десять новых садов

СЕГОДНЯ 14:40 2018-12-17T15:00:40+03:00

Об этом сказал губернатор Валерий Радаев

Изменить размер текста: A A

Сегодня, 17 декабря, губернатор Саратовской области Валерий Радаев вместе с главой Энгельсского района Александром Стрелюхиным и общественниками осмотрел завершение работ в детском саду №21.

Здание построено в микрорайоне «Волжский изумруд». Подрядчик — ООО «ПДП Строй» — возвел это здание за 3,5 месяца в рамках госпрограммы «Развитие образования в Саратовской области до 2025 года».

- Садик создает 57 новых рабочих мест. Он начнет работу в начале следующего года, — рассказала его заведующая Татьяна Приходская.

- Вы должны решать не только текущие вопросы по строительству, но и вопросы демографии, — сыронизировал Валерий Радаев.

В следующем году в Энгельсском районе будет построено десять садов. Некоторые из них, предположительно, начнут строиться в этом году. Всего в области в ближайшее время будет построено 28 садов.

Губернатор внимательно осмотрел будущие комнаты для детей на трех этажах здания, которое занимает 5 548 кв. м. Нареканий по строительству у него не возникло, как и у пришедших общественников.