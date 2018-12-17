2018-12-17T14:07:40+03:00
Происшествия

В Вольске за покушение на убийство арестован ранее судимый подозреваемый

На основе собранных доказательств мужчине предъявлено обвинение
Тимур Гадеев
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В Вольске арестован 30-летний подозреваемый в покушении на убийство. На основе собранных доказательств ему предъявили обвинение.

- Вечером 15 сентября 2018 года в Вольске, на берегу реки Волга, 30-летний мужчина отдыхал вместе со своей женой в компании двух других супружеских пар. В ходе застолья подозреваемый, будучи пьяным, стал проявлять агрессию после чего между ним и потерпевшим возникла драка. Позже обвиняемый взял из салона своего автомобиля складной нож и нанес оппоненту не менее четырех ударов в грудь и спину. Остальные участники происшествия оттащили дебошира в сторону и вызвали «скорую помощь». Благодаря этому потерпевший остался жив, — рассказали «КП-Саратов» в региональном СК.

На основе собранных доказательств подозреваемому предъявили обвинение в покушении на убийство. Свою вину ранее судимый не признал. Сейчас он под стражей, расследование продолжается.

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