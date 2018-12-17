2018-12-17T14:01:11+03:00
Общество

Три детских сада под Саратовом не захотели устанавливать камеры

Заведующим указали на срок для добровольной установки видеокамер
Ольга Муравлёва
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Детский сад в Лысогорском районеДетский сад в Лысогорском районе
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В Лысогорском районе Саратовской области суд обязал три детских сада оборудовать территорию камерами видеонаблюдения.

- Однако в установленный срок технику не установили. Исполнительный лист поступил районным приставам, они же возбудили производство. Заведующим дошкольных учреждений вручили требования и указали на срок для добровольной установки видеокамер, — сообщили «КП-Саратов» в УФССП региона.

Через прошедший период сотрудники службы пришли в детсады и выяснили, что решение суда исполнено в полной мере — теперь все три садика оборудованы устройствами.

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