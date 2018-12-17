Три детских сада под Саратовом не захотели устанавливать камеры

СЕГОДНЯ 14:01 2018-12-17T14:01:11+03:00

Изменить размер текста: A A

В Лысогорском районе Саратовской области суд обязал три детских сада оборудовать территорию камерами видеонаблюдения.

- Однако в установленный срок технику не установили. Исполнительный лист поступил районным приставам, они же возбудили производство. Заведующим дошкольных учреждений вручили требования и указали на срок для добровольной установки видеокамер, — сообщили «КП-Саратов» в УФССП региона.

Через прошедший период сотрудники службы пришли в детсады и выяснили, что решение суда исполнено в полной мере — теперь все три садика оборудованы устройствами.