Три детских сада под Саратовом не захотели устанавливать камеры
Заведующим указали на срок для добровольной установки видеокамер
Детский сад в Лысогорском районе
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В Лысогорском районе Саратовской области суд обязал три детских сада оборудовать территорию камерами видеонаблюдения.
- Однако в установленный срок технику не установили. Исполнительный лист поступил районным приставам, они же возбудили производство. Заведующим дошкольных учреждений вручили требования и указали на срок для добровольной установки видеокамер, — сообщили «КП-Саратов» в УФССП региона.
Через прошедший период сотрудники службы пришли в детсады и выяснили, что решение суда исполнено в полной мере — теперь все три садика оборудованы устройствами.