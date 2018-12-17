2018-12-17T14:03:57+03:00
Звезды

В Саратовской области восемь театральных коллективов получат многомиллионные гранты

Деньги пойдут на ремонт, закупку оборудования, покупку автобусов
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Руководители саратовских театров в "КП-Саратов"Руководители саратовских театров в "КП-Саратов"Фото: Александр Уриевский
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По двум госпрограммам, направленным на развитие театров малых городов и поддержку ТЮЗов, Саратовская область должна получить более 50 млн рублей.

Эти средства пойдут на закупку оборудования, техники, ремонтные работы в восьми театрах. Об этом 17 декабря на конференции в «КП-Саратов», посвященной Году театра в Саратовской области, рассказала министр культуры региона Татьяна Гаранина.

Она также заметила, что все эти учреждения в следующем году получат возможность приобрести автобусы для собственных нужд.

- По каждой из программ предусматривается около 25 млн рублей, это федеральные средства с учетом региональной составляющей. Получается плюс-минус по 6 млн каждому из театров, У нас в регионе четыре малых театра, по другой программе финансирование получат ТЮЗ, ДТКУ, которое сольется с ТЮЗом, «Теремок», Театр «Куклы папы Карло», — рассказала Гаранина корреспонденту «КП-Саратов».

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