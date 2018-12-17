Аредаков пожалел, что Путин открыл Год театра в Ярославле, а не Саратове

17 Дек. 13:14 2018-12-17T13:22:07+03:00

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Григорий Аредаков, художественный руководитель драмтеатра имени И. А. Слонова заметил, что, по сути Год театра не должен значительно отличаться от обычного года жизни творческого коллектива.

Об этом он заявил на пресс-конференции в «КП-Саратов» 17 декабря.

- Год театра — что это? У нас каждый год такой. Смысл Года театра — встретиться, обсудить и вспомнить, кто работал в наших театрах. «Уроки Табакова» — нам предстоит осмыслить это явление, каким был Табаков. Здесь все приводит к Саратовскому драматическому театру, ведь даже театральным преподавателем в Дворце пионеров у Табакова была наша актриса. Откуда такие таланты в Саратове? Здесь был закрытый город, они все были под надзором, но им тут было спокойнее, их не трогали, — высказал свое мнение худрук.

Аредаков рассказал, что «Уроки Табакова» будут на первом этапе представлять из себя лекции, общение по поводу развития мирового театра. Кроме того, нужно обсудить опыт Олега Табакова, как, не теряя качества театральной работы, он достиг коммерческих успехов?

- Вторая часть — практическая. У нас не мало проходит самых разных театральных фестивалей. Мы можем в Саратове собрать многих людей занимающихся этим движением. Приехал бы Путин сюда на открытие Года театра, а не в Ярославль — тоже было бы хорошо, что-то бы выпросили, — сказал Аредаков.

- Главное чтобы наши планы на этот год мы не засушили, — подытожил худрук драмтеатра.