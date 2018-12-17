За выходные на экологически безопасную обработку отправлено более 1,6 тыс. тонн мусора

СЕГОДНЯ 12:52 2018-12-17T13:18:42+03:00

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В минувшие выходные на мусороперегрузочные станции в зоне деятельности Регионального оператора поступило более 1,6 тыс. тонн твердых коммунальных отходов. Сложные погодные условия не повлияли на работу коммунальной инфраструктуры региона. Отходы с мусоропергрузочных станций Саратова и всех муниципальных районов доставляются на мусороперерабатывающие комплексы в соответствии с графиками, без сбоев и вне зависимости от погодных условий.

Однако обильные снегопады внесли коррективы в график работы мусоровывозящих компаний. Техника не может проехать в отдельные дворы, заставленные машинами. Операторы по вывозу мусора передают сведения о площадках, у которых имеются сложности с подъездом из-за навалов снега и наледи. Информация передается в районные администрации для принятия оперативных решений. По мере проведения расчистки подъездов к контейнерным площадкам коммунальными службами, Региональный оператор направляет подрядчикам информацию о немедленном вывозе мусора.

Региональный оператор обеспечил фактическую реализацию Территориальной схемы обращения с коммунальными отходами Саратовской области. Весь объем коммунальных отходов в зоне деятельности Регоператора направляется на концессионные объекты для экологически безопасных обработки и захоронения. Выстроенная саратовским филиалом АО «Управление отходами» коммунальная инфраструктура эксплуатируется в полном соответствии с регламентами и качество ее работы не зависит от сезонных изменений.