2018-12-17T13:18:42+03:00
Недвижимость

За выходные на экологически безопасную обработку отправлено более 1,6 тыс. тонн мусора

Снегопад не повлиял на работу Регоператора
Екатерина Семенова
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

В минувшие выходные на мусороперегрузочные станции в зоне деятельности Регионального оператора поступило более 1,6 тыс. тонн твердых коммунальных отходов. Сложные погодные условия не повлияли на работу коммунальной инфраструктуры региона. Отходы с мусоропергрузочных станций Саратова и всех муниципальных районов доставляются на мусороперерабатывающие комплексы в соответствии с графиками, без сбоев и вне зависимости от погодных условий.

Однако обильные снегопады внесли коррективы в график работы мусоровывозящих компаний. Техника не может проехать в отдельные дворы, заставленные машинами. Операторы по вывозу мусора передают сведения о площадках, у которых имеются сложности с подъездом из-за навалов снега и наледи. Информация передается в районные администрации для принятия оперативных решений. По мере проведения расчистки подъездов к контейнерным площадкам коммунальными службами, Региональный оператор направляет подрядчикам информацию о немедленном вывозе мусора.

Региональный оператор обеспечил фактическую реализацию Территориальной схемы обращения с коммунальными отходами Саратовской области. Весь объем коммунальных отходов в зоне деятельности Регоператора направляется на концессионные объекты для экологически безопасных обработки и захоронения. Выстроенная саратовским филиалом АО «Управление отходами» коммунальная инфраструктура эксплуатируется в полном соответствии с регламентами и качество ее работы не зависит от сезонных изменений.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Саратове водитель ВАЗ 21010 сбил 8-летнего мальчика
Экс-министром образования Саратовской области займутся следователи СКР
Саратов опять стоит в девятибалльных пробках
Саратовцы взяли первые места на «Кубке Урала» по прыжкам в воду
Жители Заводского района жалуются на размножающися «сталактиты»
Автошкола в Татищево ответит за мошенничество
Жители Энгельсского района выступили против строительства зернового терминала
Супружеская пара из Саратова ответит за казино
Юлия Литневская решает проблемы заводчан
В субботу на Театральной площади зажгут главную Новогоднюю елку
СГТУ и Союз машиностроителей России подписали соглашение о сотрудничестве
В Балакове будут судить распространителя детского порно
В Саратове будет мороз и туман
Лучший подарок – это знания: новогодняя акция от сервиса «Ростелеком Лицей»
Наркоман из Балаково подделал документы для суда
Кафе в Воскресенске оштрафовали за беззащитный Wi-Fi
Батареи в домах Саратова, Энгельса и Балакова станут горячее
Сегодня ночью перекроют участок улицы на Большой Казачьей
Саратовец задушил сожителя во время застолья
Вячеслав Володин: закон Президента о защите бизнеса оздоровит деловой климат в стране
Уехать из Усть - Курдюма до ТЦ «Хеппи Молл» можно 24 раза в день
Юные вымогатели травили и избивали юношу ради приставки и компьютера