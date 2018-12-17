Саратовские спасатели вытащили из снега Ford Focus

СЕГОДНЯ 12:47 2018-12-17T13:17:10+03:00

Изменить размер текста: A A

В минувшее воскресенье областные спасатели получили вызов в Марксовский район, где застрял автомобиль Lada Granta, в котором находились водитель и 13-летний ребенок.

- Мы выехали в 11 утра и долгое время искали машину Lada Granta, но так ее и не нашли. Скорее всего, они сами выбрались из сугроба. Однако возле села Колос мы наткнулись на другого водителя — Ford Focus. Он застрял в снегу, — рассказали «КП-Саратов» сотрудники облспаса.

После того, как иномарку выдернули с помощью УАЗ «Буханка», спасатели вернулись на базу.