2018-12-17T13:17:10+03:00
Происшествия

Саратовские спасатели вытащили из снега Ford Focus

Автомобиль отбуксировали с помощью внедорожника УАЗ «Буханка»
Тимур Гадеев
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В минувшее воскресенье областные спасатели получили вызов в Марксовский район, где застрял автомобиль Lada Granta, в котором находились водитель и 13-летний ребенок.

- Мы выехали в 11 утра и долгое время искали машину Lada Granta, но так ее и не нашли. Скорее всего, они сами выбрались из сугроба. Однако возле села Колос мы наткнулись на другого водителя — Ford Focus. Он застрял в снегу, — рассказали «КП-Саратов» сотрудники облспаса.

После того, как иномарку выдернули с помощью УАЗ «Буханка», спасатели вернулись на базу.

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