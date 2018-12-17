2018-12-17T13:09:26+03:00
Звезды

В Саратове фестиваль Янковского будет чередоваться с «Уроками Табакова»

В «КП-Саратов» состоялась конференция, посвященная Году театра
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В "КП-Саратов" обсудили предстоящий Год театраВ "КП-Саратов" обсудили предстоящий Год театраФото: Александр Уриевский
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В пресс-центре «КП-Саратов» 17 декабря прошла конференция, посвященная открытию и проведению Года театра в Саратовской области.

Министр культуры Татьяна Гаранина сообщила, что ей и коллегам очень приятно, что сейчас особенное внимание приковано к сфере культуры.

Она кратко напомнила основные события следующего года: фестиваль Табакова, фестиваль имени Чехова, фестиваль малых городов России. Планируется, что Саратовская область войдет в Театральную энциклопедию РФ.

Татьяна Гаранина заметила, что фестиваль Олега Янковского будет чередоваться с «Уроками Табакова». Она предложила не переживать, что театральный фестиваль Янковского проходит не каждый год.

- Театральный марафон пройдет по всей стране. Стартует во Владивостоке, а в Саратовской области состоится летом, — заявила министр.

По ее словам, планируется создать фильм о наших 11 театрах. Где будет отдана дань памяти уже ушедшим артистам и обязательно покажут сегодняшних, молодых актерах.

Любительские театры также не забудут — их на территории области 1 134. Там работают почти 13 тыс. человек, 56 коллективов имеют звания народного.

- Все предложения и вопросы мы открыто ждем от всех, любыми способами, чтобы самое интересное воплотить в Год театра, — рассказала Татьяна Гаранина.

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