2018-12-17T13:07:34+03:00
Происшествия

В Саратове нетрезвый водитель прикинулся спящим на заднем сидении

Задержанный третий раз попадается на пьяной езде
Тимур Гадеев
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Сегодня ночью, 17 декабря, полицейские поймали 32-летнего нетрезвого водителя Kia Avella, который третий раз садится за руль пьяным и попадает в руки полиции.

- Около 3:30 нарушитель отказался остановиться по требованию инспекторов ДПС на улице Политехническая. Сотрудники ГИБДД преследовали его несколько кварталов. В итоге он свернул на 4-й Парковый проезд и перелез на заднее сиденье. Подошедшим полицейским мужчина сказал, что спал на заднем сиденье и никуда не ехал. Содействие оказали дружинники «Дорожного патруля», — рассказали пользователи группы Chp_Saratov в социальной сети Instagram.

Пройти освидетельствование на наличие в крови алкоголя нарушитель отказался.

При проверке документов выяснилось, что у водителя вообще нет прав на вождение автомобиля. В первый раз водителя лишили их в 2016 году, затем в 2017 и 2018. То есть его уже ловили пьяным за рулем. На этот раз за систематическое нарушение правила управления автомобилем задержанному грозит реальный срок.

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