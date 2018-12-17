Посетитель пивбара в Балакове пытался забить собутыльника молотком
Его посадили на шесть лет за покушение на убийство
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В Балакове Саратовской области вынесен приговор 28-летнему мужчине.
Как сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре, его признали виновным в покушении на убийство.
Было установлено, что 13 августа мужчина распивал алкоголь в пивном баре Балакова вместе со знакомым. Между ними произошла ссора, и 28-летний гражданин взял молоток из подсобки и не менее пяти раз ударил оппонента по голове.
Пострадавшего срочно отвезли в больницу, врачам удалось спасти ему жизнь.
Мужчина отказался признать вину, заявив, что не собирался убивать человека. Тем не менее суд наказал его за покушение и отправил в колонию строгого режима на шесть лет.