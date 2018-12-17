2018-12-17T12:58:34+03:00
Происшествия

За развращение малолетних девочек саратовца осудили на 12 лет

25-летний мужчина совершил насилие в отношении 11 и 12-летних девочек
Тимур Гадеев
Поделиться:
Изменить размер текста:

Волжский районный суд вынес приговор 25-летнему саратовцу за преступления сексуального характера в отношении несовершеннолетних девочек.

- Следствием и судом установлено, что вечером 16 июня 2018 года мужчина во дворе одного из домов по улице Мясницкая в Саратове, совершил развратные и иные насильственные действия сексуального характера в отношении 11 и 12-летней девочек. О случившемся они рассказали родителям, которые обратились в правоохранительные органы, — рассказали «КП-Саратов» в региональном следственном отделе.

В короткое время оперативники подозреваемого задержали. Несмотря на то, что подсудимый свою вину не признал, собранных следователями доказательств оказалось достаточно для признания его виновным.

Ему назначили наказание в виде 12,5 года лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Жители Энгельса будут семьями ходить в детсад
Панков о мельнице Меркульева: Уверен, что прокуратура проведет объективную проверку
Энгельс признан самым комфортным из городов Саратовской области
Сумма штрафов за браконьерство в Саратовской области выросла почти в три раза
В Энгельсском районе появятся десять новых садов
В Вольске за покушение на убийство арестован ранее судимый подозреваемый
Три детских сада под Саратовом не захотели устанавливать камеры
В Саратовской области восемь театральных коллективов получат многомиллионные гранты
Аредаков пожалел, что Путин открыл Год театра в Ярославле, а не Саратове
За выходные на экологически безопасную обработку отправлено более 1,6 тыс. тонн мусора
Саратовские спасатели вытащили из снега Ford Focus
В Саратове фестиваль Янковского будет чередоваться с «Уроками Табакова»