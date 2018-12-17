Четыре управляющие компании Саратова привлекли к ответу за плохую уборку
Нарушения выявил рейд районной прокуратуры и городской администрации
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Прокуратура Фрунзенского района вместе со специалистами районной администрации Саратова выявила плохую уборку четырех управляющих компаний.
- Речь идет о ТСЖ «Паллант-3», ЖСК «Восток-4», ЖСК «Газаппарат», ЖСК «Пульс-75». На их территориях дворы не были расчищены от снега, а на крышах продолжала нарастать наледь, — сообщили «КП-Саратов» в областной прокуратуре.
Руководители предприятий получили представления. На них заведены дела об административных правонарушениях.
Их будет рассматривать Государственная жилищная инспекция Саратовской области.