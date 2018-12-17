В Заводском районе рецидивисты украли у женщины колеса

СЕГОДНЯ 11:35 2018-12-17T12:38:14+03:00

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Вчера, 16 декабря, полиция раскрыла кражу у 48-летнего кассира из Заводского района.

- Женщина рассказала, что днем 14 декабря кто-то разломал заднюю стену ее гаража около дома №8 на Барнаульском тупике. Оттуда пропали восемь колес с летней резиной и автозапчасти, — сообщили «КП-Саратов» в городском ГУВД.

Задержанными оказались 26 и 28-летний рецидивисты. Они не раз привлекались к ответу за кражи и грабежи.

Мужчины во всем признались. На них заведено уголовное дело, решения которого они ожидают под подпиской о невыезде.