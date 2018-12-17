2018-12-17T12:37:11+03:00
Общество

В Энгельсе успешно стартовала «Покровская лыжня 2019»

Соревнования собрали более 4 тыс. человек
Дарья Вострикова
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Открытие нового сезона спортивных соревнований «Покровская лыжня 2019» состоялось Вчера, 16 декабря, в районе туристической базы «Локомотив»

- В массовом забеге приняли участие профессионалы и любители спорта. Их поделили на три группы — младшая, средняя и старшая. На первые соревнования многие жители пришли целыми семьями, — сообщили «КП-Саратов» в администрации Энгельсского района.

Торжественную церемонию открытия «Покровской лыжни — 2019» посетили глава района Александр Стрелюхин, председатель Собрания депутатов района Сергей Горевский, первый замминистра молодежной политики и спорта Саратовской области Андрей Абрашин, а также заслуженные спортсмены.

На открытие пришло значительно больше людей, чем ожидали в администрации, — более 4 тыс. человек.

- В прошлом году по инициативе общественности и при поддержке бизнес-сообщества была открыта 10-километровая лыжная трасса. Она стала излюбленным местом отдыха тех, кто любит спорт и активный образ жизни, — отметил Александр Стрелюхин.

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