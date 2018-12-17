2018-12-17T12:23:03+03:00
Недвижимость

В обслуживании водосетей в выходные дни задействованы 15 бригад ООО «КВС»

Коммунальщики устранили 95 повреждений на водоводных и канализационных сетях
Екатерина Семенова
Поделиться:
Изменить размер текста:

В минувшие выходные дни сотрудники ООО «Концессии водоснабжения — Саратов» устранили 45 повреждений на линиях сетей водоснабжения и 50 — на канализационной сети.

Работы проведены по улицам Посадского, Крымский проезд, Огородная, Антонова, Бирюзова, Бардина, 4-я Прокатная, Курдюмская, Мира и других. На водоводах выполнены сварочные мероприятия, установка герметизирующих устройств, частичная замена участков.

Сегодня, 17 декабря ООО «КВС» запланированы работы по адресам: улица Симбирская, Соколовогорский проезд, поселок Юриш, Вольский тракт, Высокая, 1-й Сокурский проезд и другие.

Обращаем внимание жителей города, что по ряду адресов при проведении ремонта вскрышные мероприятия затронули проезжую часть дороги. В выходные дни соответствующие работы проведены по следующим улицам: Чапаева, 2 (установили новый чугунный люк с крышкой), Мичурина — Рамаева, Павлодарский проезд, 39, Лесная — Парковая, Чайковского, 3, 1-й Тульский проезд.

Благоустройство в зеленой зоне выполнено по улицам: Бардина, 6а, Бирюзова, 21, Некрасова, 108, Электронная, 6, Песчано-Уметская, 53, Тархова, 1Б, 2-й Украинский проезд, 3, Гвардейская, 46, Аткарская, 42/54 и другие.

За последние сутки в город подано 368 тыс. кубометров питьевой воды, соответствующей требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01. Питьевая вода; системой канализации очищено 240 тыс. кубометров сточных вод.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Саратове водитель ВАЗ 21010 сбил 8-летнего мальчика
Экс-министром образования Саратовской области займутся следователи СКР
Саратов опять стоит в девятибалльных пробках
Саратовцы взяли первые места на «Кубке Урала» по прыжкам в воду
Жители Заводского района жалуются на размножающися «сталактиты»
Автошкола в Татищево ответит за мошенничество
Жители Энгельсского района выступили против строительства зернового терминала
Супружеская пара из Саратова ответит за казино
Юлия Литневская решает проблемы заводчан
В субботу на Театральной площади зажгут главную Новогоднюю елку
СГТУ и Союз машиностроителей России подписали соглашение о сотрудничестве
В Балакове будут судить распространителя детского порно
В Саратове будет мороз и туман
Лучший подарок – это знания: новогодняя акция от сервиса «Ростелеком Лицей»
Наркоман из Балаково подделал документы для суда
Кафе в Воскресенске оштрафовали за беззащитный Wi-Fi
Батареи в домах Саратова, Энгельса и Балакова станут горячее
Сегодня ночью перекроют участок улицы на Большой Казачьей
Саратовец задушил сожителя во время застолья
Вячеслав Володин: закон Президента о защите бизнеса оздоровит деловой климат в стране
Уехать из Усть - Курдюма до ТЦ «Хеппи Молл» можно 24 раза в день
Юные вымогатели травили и избивали юношу ради приставки и компьютера