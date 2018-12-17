2018-12-17T12:23:03+03:00
Недвижимость

В обслуживании водосетей в выходные дни задействованы 15 бригад ООО «КВС»

Коммунальщики устранили 95 повреждений на водоводных и канализационных сетях
Екатерина Семенова
Поделиться:
Изменить размер текста:

В минувшие выходные дни сотрудники ООО «Концессии водоснабжения — Саратов» устранили 45 повреждений на линиях сетей водоснабжения и 50 — на канализационной сети.

Работы проведены по улицам Посадского, Крымский проезд, Огородная, Антонова, Бирюзова, Бардина, 4-я Прокатная, Курдюмская, Мира и других. На водоводах выполнены сварочные мероприятия, установка герметизирующих устройств, частичная замена участков.

Сегодня, 17 декабря ООО «КВС» запланированы работы по адресам: улица Симбирская, Соколовогорский проезд, поселок Юриш, Вольский тракт, Высокая, 1-й Сокурский проезд и другие.

Обращаем внимание жителей города, что по ряду адресов при проведении ремонта вскрышные мероприятия затронули проезжую часть дороги. В выходные дни соответствующие работы проведены по следующим улицам: Чапаева, 2 (установили новый чугунный люк с крышкой), Мичурина — Рамаева, Павлодарский проезд, 39, Лесная — Парковая, Чайковского, 3, 1-й Тульский проезд.

Благоустройство в зеленой зоне выполнено по улицам: Бардина, 6а, Бирюзова, 21, Некрасова, 108, Электронная, 6, Песчано-Уметская, 53, Тархова, 1Б, 2-й Украинский проезд, 3, Гвардейская, 46, Аткарская, 42/54 и другие.

За последние сутки в город подано 368 тыс. кубометров питьевой воды, соответствующей требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01. Питьевая вода; системой канализации очищено 240 тыс. кубометров сточных вод.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Жители Энгельса будут семьями ходить в детсад
Панков о мельнице Меркульева: Уверен, что прокуратура проведет объективную проверку
Энгельс признан самым комфортным из городов Саратовской области
Сумма штрафов за браконьерство в Саратовской области выросла почти в три раза
В Энгельсском районе появятся десять новых садов
В Вольске за покушение на убийство арестован ранее судимый подозреваемый
Три детских сада под Саратовом не захотели устанавливать камеры
В Саратовской области восемь театральных коллективов получат многомиллионные гранты
Аредаков пожалел, что Путин открыл Год театра в Ярославле, а не Саратове
За выходные на экологически безопасную обработку отправлено более 1,6 тыс. тонн мусора
Саратовские спасатели вытащили из снега Ford Focus
В Саратове фестиваль Янковского будет чередоваться с «Уроками Табакова»