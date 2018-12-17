2018-12-17T11:24:08+03:00
Происшествия

Задержан подозреваемый в угоне мотоцикла, попавший в ДТП с участием прокурора Медникова

Владелец заявил, что транспорт похитили в ночь аварии
Екатерина Семенова
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В полицию Волжского района Саратова 16 ноября обратился 38-летний мужчина с заявлением об угоне мотоцикла.

Как рассказали «КП-Саратов» в ГУ МВД, по словам гражданина, мотоцикл Kawasaki EX650D у него угнали в ночь с 17 на 18 августа от дома №551 по улице Большая Затонская.

По данному факту возбуждено уголовное дело. 15 декабря сотрудники полиции задержали подозреваемого — 25-летнего безработного гражданина. Ранее он уже был судим за кражу и причинение легкого вреда здоровью.

При этом следствие полагает, что именно угонщик стал виновником ДТП, которое случилось в ночь на 18 августа в Затоне. Якобы угонщик — Алеша Саргсян — нарушил правила дорожного движения и допустил столкновение с Audi Q3, которым предположительно управлял прокурор Виталий Медников.

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