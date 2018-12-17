2018-12-17T11:16:11+03:00
Общество

Губернатор обсудил с подчиненными снегопад, пожары и подготовку к Новому году

Еще жителям разъяснят правила пожбезопасности
Дарья Вострикова
Поделиться:
Изменить размер текста:

Губернатор Саратовской области Валерий Радаев провел совещание с руководителями органов исполнительной власти.

В пресс-службе губернатора области «КП-Саратов» сообщили, что одной из обсуждаемых проблем стало значительное количество осадков, на уборку которых привлекалось до 1 070 единиц спецтехники. С проблемой поручено разбираться зампреду правительства Роману Бусаргину, министру транспорта и дорожного хозяйства.

- Жители пишут в социальных сетях на разные темы — уборка дорог, освещение, теплоснабжение. Эти сообщения — информация для вас и руководство к действию, — заявил Валерий Радаев.

Кроме того, глава региона поручил разъяснить жителям правила пожбезопасности.

Также обсуждались темы подготовки населенных пунктов к новогодним праздникам, работы катков по проведению мероприятий с детьми и молодежью.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Саратове водитель ВАЗ 21010 сбил 8-летнего мальчика
Экс-министром образования Саратовской области займутся следователи СКР
Саратов опять стоит в девятибалльных пробках
Саратовцы взяли первые места на «Кубке Урала» по прыжкам в воду
Жители Заводского района жалуются на размножающися «сталактиты»
Автошкола в Татищево ответит за мошенничество
Жители Энгельсского района выступили против строительства зернового терминала
Супружеская пара из Саратова ответит за казино
Юлия Литневская решает проблемы заводчан
В субботу на Театральной площади зажгут главную Новогоднюю елку
СГТУ и Союз машиностроителей России подписали соглашение о сотрудничестве
В Балакове будут судить распространителя детского порно
В Саратове будет мороз и туман
Лучший подарок – это знания: новогодняя акция от сервиса «Ростелеком Лицей»
Наркоман из Балаково подделал документы для суда
Кафе в Воскресенске оштрафовали за беззащитный Wi-Fi
Батареи в домах Саратова, Энгельса и Балакова станут горячее
Сегодня ночью перекроют участок улицы на Большой Казачьей
Саратовец задушил сожителя во время застолья
Вячеслав Володин: закон Президента о защите бизнеса оздоровит деловой климат в стране
Уехать из Усть - Курдюма до ТЦ «Хеппи Молл» можно 24 раза в день
Юные вымогатели травили и избивали юношу ради приставки и компьютера