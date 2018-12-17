2018-12-17T11:16:11+03:00
Общество

Губернатор обсудил с подчиненными снегопад, пожары и подготовку к Новому году

Еще жителям разъяснят правила пожбезопасности
Дарья Вострикова
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Губернатор Саратовской области Валерий Радаев провел совещание с руководителями органов исполнительной власти.

В пресс-службе губернатора области «КП-Саратов» сообщили, что одной из обсуждаемых проблем стало значительное количество осадков, на уборку которых привлекалось до 1 070 единиц спецтехники. С проблемой поручено разбираться зампреду правительства Роману Бусаргину, министру транспорта и дорожного хозяйства.

- Жители пишут в социальных сетях на разные темы — уборка дорог, освещение, теплоснабжение. Эти сообщения — информация для вас и руководство к действию, — заявил Валерий Радаев.

Кроме того, глава региона поручил разъяснить жителям правила пожбезопасности.

Также обсуждались темы подготовки населенных пунктов к новогодним праздникам, работы катков по проведению мероприятий с детьми и молодежью.

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