2018-12-17T11:10:53+03:00
Происшествия

Мужчина под Саратовом исполосовал друга ножом из-за воровских понятий

Убийцу осудили на десять лет
Дарья Вострикова
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Житель села Потьма Ртищевского района признан виновным в убийстве друга.

- Установлено, что 30 августа 32-летний преступник распивал спиртное с 33-летним другом на производственной базе, расположенной в селе Михайловка Саратовского района. Беседа друзей зашла в тупик из-за разных взглядов на «воровские понятия». В пылу ссоры сельчанин до смерти исполосовал ножом приятеля, — сообщили «КП-Саратов» в областной прокуратуре.

Суд назначил мужчине десять лет исправительной колонии строгого режима.

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