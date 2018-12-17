В Балашове у женщины арестовали автомобиль за долги по кредиту

17 Дек. 10:43 2018-12-17T10:51:54+03:00

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В Балашове Саратовской области у местной жительницы арестовали автомобиль.

Как рассказали «КП-Саратов» в службе судебных приставов, гражданка накопила крупный долг по кредиту — 220 тыс. рублей.

При этом даже после обращения банка в суд, она не пожелала добровольно расплатиться.

Приставы установили, что у нее есть имущество — автомобиль ВАЗ-211440. Машина была арестована и, если женщина не погасит долг, будет продана.