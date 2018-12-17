2018-12-17T10:49:56+03:00
Общество

Саратовские спортсмены стали победителями Молодежной лиги Karate 2018

Лучшими стали трое воспитанников школы Ахмерова
Дарья Вострикова
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В Италии 14 декабря прошел заключительный этап Молодежной лиги Karate 2018.

- За звание лучших приехали побороться 2,6 тыс. спортсменов из 67 стран. Трое саратовских спортсменов из школы Ахмерова успешно выступили в составе российской сборной, — сообщили «КП-Саратов» в областном министерстве молодежной политики и спорта.

Анна Щербина взяла «золото» в индивидуальном кате среди юниорок. Ахмед Ахмедов стал лучшим в весовой категории до 52 кг среди кадетов. Рустам Ахмедов занял второе место в весовой категории до 45 кг среди юношей 12-13 лет.

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