Привреженца пьяной езды из Балакова осудили на девять месяцев

СЕГОДНЯ 10:37 2018-12-17T10:48:12+03:00

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Балаковец получил очередное наказание за пьяную езду.

- Первый раз нарушителя привлекли к административной ответственности в октябре 2017 года. Тогда его оштрафовали на 30 тыс. рублей и лишили прав. Однако законопослушным 23-летний мужчина был только до 24 октября. Пьяный водитель за рулем автомобиля ВАЗ-21099 вновь рассекал по Балакову, создавая угрозу на дороге. Его остановила ГИБДД. Медицинское освидетельствование подтвердило, что он был нетрезв, — сообщили «КП-Саратов» в областной прокуратуре.

Суд отправил мужчину на девять месяцев в исправительную колонию строгого режима. Кроме того, ему нельзя будет садиться за руль 2,5 года.