2018-12-17T10:48:12+03:00
Происшествия

Привреженца пьяной езды из Балакова осудили на девять месяцев

Мужчине нельзя будет садиться за руль 2,5 года
Дарья Вострикова
Поделиться:
Изменить размер текста:

Балаковец получил очередное наказание за пьяную езду.

- Первый раз нарушителя привлекли к административной ответственности в октябре 2017 года. Тогда его оштрафовали на 30 тыс. рублей и лишили прав. Однако законопослушным 23-летний мужчина был только до 24 октября. Пьяный водитель за рулем автомобиля ВАЗ-21099 вновь рассекал по Балакову, создавая угрозу на дороге. Его остановила ГИБДД. Медицинское освидетельствование подтвердило, что он был нетрезв, — сообщили «КП-Саратов» в областной прокуратуре.

Суд отправил мужчину на девять месяцев в исправительную колонию строгого режима. Кроме того, ему нельзя будет садиться за руль 2,5 года.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Жители Энгельса будут семьями ходить в детсад
Панков о мельнице Меркульева: Уверен, что прокуратура проведет объективную проверку
Энгельс признан самым комфортным из городов Саратовской области
Сумма штрафов за браконьерство в Саратовской области выросла почти в три раза
В Энгельсском районе появятся десять новых садов
В Вольске за покушение на убийство арестован ранее судимый подозреваемый
Три детских сада под Саратовом не захотели устанавливать камеры
В Саратовской области восемь театральных коллективов получат многомиллионные гранты
Аредаков пожалел, что Путин открыл Год театра в Ярославле, а не Саратове
За выходные на экологически безопасную обработку отправлено более 1,6 тыс. тонн мусора
Саратовские спасатели вытащили из снега Ford Focus
В Саратове фестиваль Янковского будет чередоваться с «Уроками Табакова»