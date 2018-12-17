Петровскому полицейскому, сбившему насмерть женщину, предъявили обвинение
Аткарские следователи предъявили обвинение полицейскому, который в состоянии алкогольного опьянения насмерть сбил 52-летнюю женщину.
- По версии следствия, около семи часов утра 12 декабря сотрудник ОМВД РФ по Петровскому району Саратовской области в пьяном виде за рулем «Лады Приора» нарушил правила дорожного движения на улице Шевченко и сбил пешехода, идущего по обочине, — рассказали в «КП-Саратов» в региональном СК.
В результате наезда женщина от полученных травм скончалась на месте. На основе собранных аткарскими следователями доказательств 22-летнему полицейскому предъявлено обвинение в нарушении правил дорожного движения, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека.
В областном ГУ МВД рассказали, что обвиняемый из полиции уже уволен, а его руководство понесло дисциплинарное наказание.