2018-12-17T10:45:27+03:00
Происшествия

Петровскому полицейскому, сбившему насмерть женщину, предъявили обвинение

В момент ДТП сотрудник полиции был пьян
Тимур Гадеев
Поделиться:
Изменить размер текста:

Аткарские следователи предъявили обвинение полицейскому, который в состоянии алкогольного опьянения насмерть сбил 52-летнюю женщину.

- По версии следствия, около семи часов утра 12 декабря сотрудник ОМВД РФ по Петровскому району Саратовской области в пьяном виде за рулем «Лады Приора» нарушил правила дорожного движения на улице Шевченко и сбил пешехода, идущего по обочине, — рассказали в «КП-Саратов» в региональном СК.

В результате наезда женщина от полученных травм скончалась на месте. На основе собранных аткарскими следователями доказательств 22-летнему полицейскому предъявлено обвинение в нарушении правил дорожного движения, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека.

В областном ГУ МВД рассказали, что обвиняемый из полиции уже уволен, а его руководство понесло дисциплинарное наказание.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Жители Энгельса будут семьями ходить в детсад
Панков о мельнице Меркульева: Уверен, что прокуратура проведет объективную проверку
Энгельс признан самым комфортным из городов Саратовской области
Сумма штрафов за браконьерство в Саратовской области выросла почти в три раза
В Энгельсском районе появятся десять новых садов
В Вольске за покушение на убийство арестован ранее судимый подозреваемый
Три детских сада под Саратовом не захотели устанавливать камеры
В Саратовской области восемь театральных коллективов получат многомиллионные гранты
Аредаков пожалел, что Путин открыл Год театра в Ярославле, а не Саратове
За выходные на экологически безопасную обработку отправлено более 1,6 тыс. тонн мусора
Саратовские спасатели вытащили из снега Ford Focus
В Саратове фестиваль Янковского будет чередоваться с «Уроками Табакова»