2018-12-17T10:42:31+03:00
Общество

Минстрой не признавал ветерана японской войны участником Великой Отечественной

Пенсионера поставили на учет для обеспечения жильем после вмешательства прокуратуры
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После вмешательства прокуратуры Саратовской области региональный минстрой поставил ветерана на учет для улучшения жилищных условий.

В надзорный орган обратилась дочь участника Великой Отечественной войны с заявлением о нарушении его прав.

Проверка установила, что ее отец проходил службу в период с января по июнь 1947 года в частях Тихоокеанского флота, а также принимал участие в военных действиях с Японией.

- Приказом министра обороны СССР он награжден орденом Отечественной войны II степени, которым награждались исключительно лица, принимавшие непосредственное участие в Великой Отечественной войне в составе действующей армии, партизанских формирований или подполье, — рассказали «КП-Саратов» в областной прокуратуре.

По мнению чиновников министерства строительства и ЖКХ, участник войны с Японией не подпадает под действие указа президента РФ «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941–1945 годов».

В военном комиссариате подтверждено его право на первоочередное улучшение жилищных условий.

В результате по требованию прокуратуры минстрой пересмотрел документы и поставил ветерана на учет.

Выдать жилье ему планируется в 2019 году.

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